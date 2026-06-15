巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が１５日、ジャイアンツ球場室内で先発練習に参加。同学年で同じ左腕の井上温大らと共にキャッチボール、ランニングで汗を流した。午前１０時の練習開始前には、サッカー日本代表のＷ杯初戦の情報を収集。早朝５時キックオフの生中継は「寝てました…」と見られなかったが、「ニュースで見ました！引き分けでしたね」と明るく関心を示した。実は日本代表ＭＦの久保建英＝Ｒソシエダ