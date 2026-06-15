お笑いコンビ「どきどきキャンプ」の岸学（４７）が１５日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「結婚しました」というシンプルな一言で報告。リングをつけた左手薬指が見えるように２人でポーズを取り、お相手と撮影した写真を披露した。今月１日の投稿でも「ＨａｐｐｙＷｅｄｄｉｎｇ岸さん」と書かれたメッセージカードが添えられた花束の写真をアップしており、祝福されたようだった。岸は２００１年