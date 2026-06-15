９月１３日に宮城・亘理町荒浜の鳥の海公園で開催される「東北未来芸術花火」で、サザンオールスターズの桑田佳祐の楽曲に合わせて花火が打ち上げられることが決まった。東日本大震災からの復興を祈願し、今年で５回目を迎える花火大会。これまでも音楽と連動させた「芸術花火」を打ち上げており、昨年はモントリオール国際花火競技大会にも出場した。今年は震災から１５年の節目。今回は常に東北と寄り添い音楽を届け続けて