FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグで日本と同じF組のチュニジアのサブリ・ラムシ監督（54）が解任される可能性があると15日、複数の海外メディアが報じた。チームは1次リーグ初戦のスウェーデン戦で1―5の大敗を喫していた。英紙「デイリー・メール」は「ワールドカップ初戦でスウェーデンに1―5と完敗を喫したチュニジア代表のサブリ・ラムシ監督が、解任の危機」と報道。また「チュニジア代表キャンプ内で内紛が起きた」と