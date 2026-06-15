名古屋市守山区にある会員制のスーパー「コストコ」で調理、販売された総菜を食べた5人が食中毒の症状を訴え、3人が入院したことがわかりました。 名古屋市によりますと、守山区中志段味の「コストコホールセール守山倉庫店」で、5月31日から6月1日までに製造・販売された総菜「ハイローラー」を食べた7歳から49歳までの男女5人が、下痢や腹痛、発熱などの症状を訴えたというこ