メ～テレ（名古屋テレビ） 警察官などを名乗る男らからの電話をきっかけに、愛知県常滑市の男性が計約8880万円相当の現金と暗号資産をだまし取られました。 警察によりますと、4月から5月にかけ、常滑市に住む60代の男性の自宅の電話に金融機関の職員や警察官を名乗る男らから「あなたは被疑者です」「逮捕されたくなければ指示に従ってほしい」などと連絡がありました。 男性はその後、暗号資産口座の開設を指示