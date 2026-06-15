【MODEROID 《緋の騎神》テスタ＝ロッサ】 6月16日12時より予約開始 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID 《緋の騎神》テスタ＝ロッサ」を6月16日12時より予約受付を開始する。 本商品はRPG「英雄伝説 閃の軌跡」に登場する騎神「《緋の騎神》テスタ＝ロッサ」をMODEROIDシリーズで立体化したもの。エッジのきいた外観はもちろん武器の大型の剣の迫力、装飾も再現