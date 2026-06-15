クラブハリエから、新たな焼き菓子「バーム ド ヴォヤージュ 無垢」が2026年7月1日より登場します。ブランドを代表するバームクーヘンをベースに、これまでにないサクサク食感へと仕上げた注目の新商品です。日常のおやつタイムはもちろん、旅先のお供や大切な方へのギフトにもぴったり。素材の魅力を活かしたやさしい味わいに心がほっと和む一品です。 バームクーヘンから生まれた新