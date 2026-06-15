ロックバンド・サカナクションが13日、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）で『最優秀楽曲賞』を含む最多8冠に輝き、ボーカルの山口一郎さん（45）が喜びを語りました。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、“世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。”をコンセプトに、アーティストをはじめとした音楽関係者5000人による投票によって、主要6部門を含む全78部門の最優秀作品・アーティストを決定する国