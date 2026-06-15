元日向坂46でタレントの影山優佳（25）が、サッカーFIFAワールドカップ2026日本戦を前に投稿したユニホーム姿が反響を呼んでいる。【映像】キッズサイズのユニフォームを着た影山優佳芸能界随一のサッカー通として知られる影山。前回のワールドカップでは、SNSで「#影山寝ろ」がトレンド入りするほどメディア出演が相次ぎ、「影山寝ろ ありがとうございます 影山寝てるよ」と仮眠中の様子を投稿したことも話題となった。キッズ