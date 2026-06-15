元日本代表ＤＦでＪ２藤枝で監督を務める槙野智章氏が１５日放送の日本テレビ系特番「日本代表Ｗ杯初戦！日本×オランダの熱狂シーンすべて見せます」（午後９時）に出演。北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦で左ひざを痛めて交代した久保建英の現状について説明した。久保はオランダ戦の後半３０分に空いてＤＦと接触、負傷交代の形でピッチを去っている。この日、米ダラスの試合会場前から生出演した槙野氏は久保の現状について「