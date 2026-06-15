ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月15日（月）〜6月21日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■蠍座（さそり座）カード：カップのエース（逆位置）感情の蓋を開ける週。素直な気持ちを抑え込むと