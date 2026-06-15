ドル円のピボットは１６０．０５円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:49現在） ドル円 現値160.13高値160.28安値159.74 160.90ハイブレイク 160.59抵抗2 160.36抵抗1 160.05ピボット 159.82支持1 159.51支持2 159.28ローブレイク ユーロ円 現値186.01高値186.03安値185.12 187.23ハイブレイク 186.63抵抗2 186.32抵抗1 185.72ピボット 185.41支持1