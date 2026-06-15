吸血鬼社長が作る動画とは…？▶▶この作品を最初から読む闇に息づく吸血鬼。彼が求めるのは人の血ではなく、まさかのビーツ!?ビーツを栽培する農家・平沢。彼が現在一緒に暮らし、仕事も共にしている塩木は血が飲めない吸血鬼で、「畑の血液」と謳われるビーツを主食にしているという不思議な存在です。ニンニクも平気で食べる、完全防備で昼間にも出かけるという塩木と、フランスへのファームステイ経験から有機農業に