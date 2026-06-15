やっと会えましたね▶▶この作品を最初から読む30代バツイチの祥子の職業は、さまざまな事情を抱えた依頼人を寝ずの番で見守る「見守り屋」。今日もまた、街の片隅でワケありの依頼人に寄り添いながら夜を明かします。夫との離婚後、離れて暮らす娘・明里との関係に悩むなど、祥子自身も思い悩むことが多い人生。それでも、夜勤明けの晩酌ならぬ「ランチ酒」が、束の間、疲れた心を満たしてくれます。そんな日々のなか、