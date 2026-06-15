大阪市東淀川区のマンションの一室で３月、住人の無職橋本悠二さん（８５）の遺体が見つかった事件で、大阪府警は１５日、同じ階に住んでいた無職下滝勉容疑者（４７）を強盗殺人容疑などで逮捕した。下滝容疑者は容疑を認めているという。発表では、下滝容疑者は２月２０日頃、橋本さん方に無施錠の玄関から侵入。帰宅した橋本さんが持ち出した刃物を奪って胸を複数回刺して殺害し、腕時計を奪ったほか、その後、室内からキャ