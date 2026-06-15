シンガーソングライターの藤井 風さん（29）が13日、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』に登場。受賞の喜びや達成感を明かしました。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。アーティストをはじめとした音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決まります。藤井さんは自身のアルバム『Prema』が最優秀アルバム賞に輝きました