東京都水道局は15日、北中米ワールドカップ・日本代表対オランダ代表開催時間における配水量の変化を表したグラフを公開した。水道局によると「大きなイベントを中継するようなテレビ番組が放映されると、お客さまの水使用量が急激に変動すること」があるという。そうした変動が生活に影響しないよう、あらかじめ水量・水圧の調整を行うなどして安定した水の供給に努めていると伝えている。配水量のグラフでは、前半と後半の