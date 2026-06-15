スウェーデン代表がチュニジア代表を5-1で破った一戦で、ボール内蔵マイクロチップを活用してゴールが認められるシーンがあった。この試合の後半39分、スウェーデンが右サイドからのFKを獲得した。するとペナルティエリア内に送られたボールを、交代でピッチに入ってわずか18秒のMFマティアス・スバンベリが合わせて得点。ただ副審はオフサイドと判定し、リプレイを見てもFKが蹴られた瞬間のスバンベリは明らかなオフサイドポ