V・ファーレン長崎は15日、FW山崎凌吾(33)、DF江川湧清(25)、DF進藤亮佑(30)、MF松本天夢(23)、MF山田陸(28)と来季の契約を更新したことを発表した。それぞれクラブを通じて以下のように伝えている。▽FW山崎凌吾「百年構想リーグも沢山の応援をありがとうございました!来シーズンも V・ファーレン長崎でプレーさせていただきます!2026/27シーズンが素晴らしい年になるように共に闘いましょう!よろしくお願いします!」▽DF江川