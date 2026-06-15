HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ボティク バン デ ザンダスフルプ] 2 - 0 [ハリー ウェンデルケン] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、ボティク バン デ ザンダスフルプとハリー ウェンデルケンが対戦した。 第1セットはボティク バン デ ザンダスフルプが