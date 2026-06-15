【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BUDDiiSの小川史記が、瀬戸利樹とW主演を務める新金曜ドラマ『しもべの王子様』が7月3日23時より放送スタート（TOKYO MX）。このたび、オープニング主題歌をBUDDiiSが担当することが発表され、併せて、本編映像を使用した60秒予告が初公開。さらにメインビジュアルも解禁となった。 ■衝撃的なシーンから始まる本編映像を初公開 『しもべの王子様』は、累計200万D