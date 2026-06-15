FANTASTICSの大人気地上波冠番組「FUN！FUN！FANTASTICS」の最新作「FUN！FUN！FANTASTICS 祭」の放送が決定！7月1日（水）スタート 毎週水曜25:45〜26:15 日本テレビ（関東ローカル）にて放送（全3回）。TVer、Huluで地上波放送後に見逃し配信開始。とある喫茶店に集まったメンバーがちょっと懐かしいカルチャーを学ぶため、毎回超豪華なレジェンドをゲストに招き、トークと企画でメンバーのスキルアップを目指すシチュエーション