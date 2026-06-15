米国とイランが１４日、戦闘終結に向けた協議で合意し、３か月あまり続くホルムズ海峡の封鎖状態が解除される可能性が出てきた。経済界からはひとまず歓迎の声が上がるが、海峡を安全に航行できるようになる時期や、戦闘で被害を受けた石油・ガス関連施設の復旧を巡っては見通しにくい部分も多く、関係者は今後の行方を注視している。（長沼美帆、福原悠介）経済界はひとまず合意歓迎経済同友会の山口明夫代表幹事は１５日の記