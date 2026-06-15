【FIFAワールドカップ2026】スウェーデン代表 5ー1 チュニジア代表（日本時間6月15日／モンテレイ・スタジアム）【映像】無回転ボレー→時速118キロ“弾丸ミドル”を放つ瞬間（実際の様子）スウェーデン代表のMFヤシン・アヤリが放った強烈なシュートが話題を集めている。トラップからボレー気味に右足を振り抜くと、時速118kmの弾丸ミドルがゴールネットに突き刺さった。日本時間15日、FIFAワールドカップ2026グループF第1節で、