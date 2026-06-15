サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。試合前に流れた君が代に、米在住のカナダ出身レポーターも感動。5年前の忘れられぬ思い出を振り返っている。自身のXで日本国歌を絶賛したのは、カナダ公共放送「CBC」などでレポーターや司会者を務めるジュリー・スチュワート＝ブリンクスさん。「