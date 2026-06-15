【ローソン】から、京都宇治の老舗茶舗【森半】とのコラボによる抹茶スイーツやパンが登場しました。抹茶の風味を楽しめる商品が揃っていて、抹茶好きにはたまらないラインナップかも。気になる「新作コラボ」をチェックしてみましょう。 抹茶づくしの抹茶クレープ 抹茶パウダーや生クリーム、カスタードを合わせたホイップクリーム、ホワイトチョコ入りの抹茶クリーム