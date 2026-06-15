史上初の3カ国共催で開催され、48チームが頂点を目指して激突しているサッカー・ワールドカップ。日本時間の5時に試合が行われた日本対オランダでは、リードを決して許さなかった日本が引き分けに持ち込み、勝ち点1をもぎとった。 代表メンバー発表前には三笘薫、W杯開催後には遠藤航の離脱を発表、そして今回のオランダ戦では久保建英が負傷。近年まれに見る負傷者の多さであり、格上相手にハン