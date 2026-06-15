元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（29）が15日、自身のインスタグラムを更新。プールでのワンシーンを公開した。【写真】元フジ渡邊渚、“逆光プールショット”渡邊は逆光のなか、プールに飛び込もうとする写真とともに「空と繋がっているように見えて、飛び込みたくなるプール」「実際は、日陰で寒くて、足をつけるのが限界でした」とつづった。