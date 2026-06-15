ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の国内・海外ダイナミックパッケージやホテルでタイムセールを、6月12日から18日まで実施している。国内ダイナミックパッケージでは1名あたり、東京/羽田発着札幌2日間（2名1室、京王プラザホテル札幌泊）が39,700円から、沖縄2日間（4名1室、ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートbyIHG泊）が44,300円からなど。出発期間は6月13日から2027年5月31日まで。出発日・宿泊施設限定で最大20,00