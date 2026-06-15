厚生労働省が2024年に行った「国民生活基礎調査」によると、生活が「大変苦しい」「やや苦しい」と答えたのは、全世帯の58.9％に上るという。今年はさらに苦しく感じている人が増えているのではないだろうか。【マンガ】元銀行員が教える！お金を貯めるために「捨てた」もの生活費が1.5倍近くに「スーパーに行くと実感しますね。いつも通りの買い物をしても、ここ半年くらいで払う代金は前の1.5倍くらいになっている気がする。もう