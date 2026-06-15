言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、空間のカウント、定番の調味料、そしてアクティブな服装という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。し□□うこくも□□ぱん□□たいるヒント：宿を選ぶときに気になる部屋の合計。お米や