韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月14日、自身のInstagramを更新。スタイル抜群のへそ出しショットを披露しました。【写真】宮脇咲良の圧巻へそ出しコーデ「カメラで思い出の写真撮れたかな？」宮脇さんは「アリアナお姉さんのおかげで完璧な夜」と英語で、ロサンゼルスで開催されたシンガーソングライター、アリアナ・グランデさんのライブ鑑賞を報告。15枚の写真と1本の動画を載せています。1〜13枚目は、