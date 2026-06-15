15日午後、兵庫県稲美町の路上で、小学校教諭の女が運転する車と60代くらいの男性が乗る自転車が衝突しました。この事故で、男性が頭を強く打ち、意識不明の重体です。 15日午後6時ごろ、稲美町岡の信号のない交差点で、西進の乗用車が右から走ってきた自転車と衝突しました。この事故で、自転車を運転していた60歳くらいの男性が、頭を強く打ち、病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 警察は車を運転していた小学校教