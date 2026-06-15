カーリング女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレが15日、横浜市内でファンイベントファンイベント「ロコ・ソラーレ感謝祭2026」を開催した。藤沢五月、鈴木夕湖、吉田夕梨花や男子チームが参加した。イベント内の企画では、20秒以内に地元・北海道北見市のお菓子「赤いサイロ」を同時に開封する「同時にパッケージ入り食品を開けた最多人数」でギネス世界記録に挑戦。昨年サウジアラビアで記録された270人を上回る420人を