明石家さんまさん（70）が13日、ラジオのレギュラー番組に出演。俳優の中村玉緒さん（86）が9日に肺炎のため亡くなったことを受け、バラエティー番組での共演を振り返りました。2人はこれまで『さんまのスーパーからくりTV』や『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかSP』などで共演。さんまさんは玉緒さんのことを“お母さん”と呼び、慕っていました。番組でさんまさんは「きょうは冒頭からですけれども、ちょっとまあ