中道改革連合の吉田はるみ氏は１５日、更新した自身のＸ（旧ツイッター）で、離党を正式に表明した。吉田氏は中道に参加する以前は立憲民主党の党代表代行として活躍していた。今年２月の衆院選では中道改革連合の公認を受け、東京８区（杉並区）から立候補をしたが、自民党の門ひろ子氏に敗れて落選していた。その後、吉田氏は小選挙区の総支部長を継続する落選者に対し、中道党本部が支給する政治活動支援金を辞退する意向