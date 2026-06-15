「絶妙のチームワークがあって……」フリーアナウンサーの有働由美子が、5日に放送されたニッポン放送『うどうのらじお』(毎週金曜15:30〜)で、嵐について語った。有働由美子○「ひとつの時代に『。』がつく感じがした」5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐。有働は、「なんか絶妙のチームワークがあって」と紅白歌合戦や式典などで共演したことを回顧し、「5人だと、誰が出て誰がつなぐかが、すごい難しいと思う」と