【葛城リーリヤ-白線-】 6月16日 予約開始 コトブキヤは、フィギュア「葛城リーリヤ-白線-」を6月16日より予約受付を開始する。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「葛城リーリヤ」をフィギュア化したもの。楽曲「白線」の衣装が再現され、暗い色合いのワンピースタイプの衣装にスカート揺れなどがしっかりと造形され、透