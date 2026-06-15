高市総理は15日、イタリアでの首脳会談など、一連の日程を終え、G7サミットに出席するためフランスへ出発しました。イタリアを訪問中、高市総理は対面では2度目となるメローニ首相との会談に臨み、▼宇宙の協力に関する共同声明を発表したほか、▼経済安全保障分野では、半導体や重要鉱物、先端技術分野を含むサプライチェーン強靱化に向けた政府間覚書に署名しました。また、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に合意したこ