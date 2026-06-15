今、人気となっているのが「もちもち食感」のお菓子やパン。市販のパンを家で「もっちもち」にする人も増えているようです。【写真を見る】家でも簡単「クロッチ」の作り方外はカリッ、中はモチッ！新感覚スイーツ「バタートック」あいにくの天気にもかかわらず行列ができていたのは、新大久保のパン屋さん「PANNARA」。韓国で人気のパンを中心に、およそ90種類が並びます。なかでも、お客さんが次々手に取っていたのが「バタート