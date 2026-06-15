【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比08銭円高ドル安の1ドル＝160円07〜17銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1611〜21ドル、185円91銭〜186円01銭。米イラン両政府は15日までに戦闘終結に向けた覚書に合意し、署名するとそれぞれ発表。投資家の中東情勢への警戒感が後退し、有事に買われるとされるドルを売って円を買う動きがやや優勢だった。