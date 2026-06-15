名古屋市は１５日、名古屋市守山区の会員制大型量販店「コストコ」守山倉庫店の総菜を食べた７〜４９歳の男女５人が腹痛や下痢などを訴え、入院した男児１人が重症になっていると発表した。市は食中毒と断定し、原因となった総菜を扱う調理場の営業を禁止する処分を出した。