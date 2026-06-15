オランダ公式訪問中の天皇陛下は、滞在先のヘット・アウデ・ロー城近くのヘット・ロー宮殿博物館を訪問されました。現地時間の13日からオランダを訪問している天皇皇后両陛下は、アペルドールンにある王室の別邸、ヘット・アウデ・ロー城に滞在されています。天皇陛下は現地時間の15日午後3時15分ごろ、ヘット・アウデ・ロー城に隣接するヘット・ロー宮殿博物館をお一人で訪問されました。天皇陛下が滞在先に入ったあと報道陣の前