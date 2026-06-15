新型「BRZ」予約開始！ 何が変わる？スバルのFRスポーツクーペ「BRZ」は、2012年の初代誕生以来、水平対向エンジンによる低重心でコンパクトな強みを活かし、優れたハンドリング性能を実現してきました。2021年7月に登場した2代目となる現行モデルも、トヨタとの共同開発でありながらスバル独自の緻密なチューニングが施され、誰もが仕上がりを愉しめる純粋なスポーツカーとして親しまれています。【画像】超カッコいい！ これ