私（ナミエ、40代）の弟（ケイタ、30代）は家を建てるにあたって、親からの援助金額について義妹（ユウ、30代）と揉めています。義妹の実家は裕福で、孫の小学校入学などの節目になると、弟夫婦にそれなりの金額を援助しているようです。義妹は両家の親に同じ金額で援助してほしいそうですが、うちの親はあまり余裕がないので多くは出せません。弟は親からの援助を受けない提案をしましたが、義妹は「受けられる援助は受けたい」と