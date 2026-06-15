明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆知ったかぶりをして恥をかいてしまいそう。見栄をはらずに、等身大の自分でいる事が大切。反省を生かして、情報収集をするのもいいでしょう。B型の運勢……★★★★★チャレンジ精神がアップして、物事の発展が期待できる一日。様々な人とのふれあいが、あなたをより高めてくれます。O型の運勢……★★★