NHKで生中継されたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本の初戦、オランダ戦の解説を務めたサッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。強豪と2―2で引き分けた日本が、世界との差が縮まった理由を問われて即答した。「これはもう一択ですよね。ネットの普及です」一言できっぱりと言い切り「どんなプレーでも無料で簡単に見られるようになったことが、レベルの差が縮まった