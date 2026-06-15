父の日のプレゼントにもおすすめ！夏を代表する花『ヒマワリ』を紹介します。 【記者リポート】 「梅雨の合間の日差しを受けて、色鮮やかに咲くヒマワリ。市場にも続々と並び始め、夏の訪れを感じさせています」 夏を代表する花、ヒマワリ。 県内の市場では6月から出荷が始まり、現在は1日に5000本～6000本ほど入荷しています。 今年は天候が安定し、生育は例年並みということです。 【新花池田紀行さん】 「