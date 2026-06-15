気象の専門家などが今年1月下旬から2月にかけて新潟県内を襲った大雪の要因などを分析しました。 冬の積雪状況や気象のメカニズムについて気象や雪氷防災の専門家などが検証し、議論する『今年の雪・速報会』が長岡市で開かれました。 今回、焦点となったのは今年1月下旬から2月にかけ、県内を含む北陸地方を襲った記録的な大雪について。 【新潟地方気象台中村誠 気象情報官】 「寒気が持続するような時期が続いた。それに